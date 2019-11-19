ГБР передало подозрение Порошенко в ГПУ и просит снять неприкосновенность

Об этом сообщает Государственное бюро расследований

Дословно: "Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года...

Кроме этого, следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, который является действующим народным депутатом".

В проекте подозрения речь идет о ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Первая статья – это публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к таким действиям, совершенное лицом, которое является представителем власти, или повторно, или организованной группой, или с использованием СМИ.

Вторая статья – злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Напомним, после прихода к власти Владимира Зеленского против бывшего президента Петра Порошенко открыт ряд производств, за которыми стоит юрист Андрей Портнов – бывший заместитель главы Администрации президента при Викторе Януковиче, знакомый с нынешним главой Офиса президента Владимира Зеленского Андреем Богданом.

В команде Порошенко считают, что директор Государственного бюро расследований Роман Труба стал инструментом в руках Портнова.

Этому предшествовало: 2 октября СМИ сообщали, что Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко по статье о злоупотреблении властью. Но тогда директор Госбюро расследований Роман Труба заявил, что пока нет проекта подозрения о совершении преступления Порошенко.

19 мая 2019 года экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов сообщил о возвращении в Украину, после чего начал подавать заявления в Государственное бюро расследований с обвинениями пятого президента Украины Петра Порошенко в совершении преступлений.

По состоянию на октябрь, ГБР вела не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.

13 августа суд дал разрешение допросить Порошенко в ГБР с применением полиграфа по производству о вероятном уклонении от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой", у Порошенко от прохождения "детектора лжи" отказались.

17 сентября суд по ходатайству ГБР наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузни на Рыбальском", который ранее принадлежал Порошенко.

Дело в отношении "Кузни" также открыли после заявления Портнова. По его версии, Порошенко воровал бюджетные средства за "Кузню", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через оффшоры.

21 сентября пятый президент Украины заявил, что действующей власти не удастся "посадить Порошенко" за решетку.

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