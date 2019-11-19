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В РПЦ рассказали о «неприятных сюрпризах» для Православных Церквей

19.11.2019 / 10:11
В РПЦ рассказали о «неприятных сюрпризах» для Православных Церквей
Легойда / Правмир Источник: Телеграм
Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ считает, что Поместные Церкви хотят «приучить» к поминовению Епифания

Поминовение главы Православной Церкви Украины Епифания за богослужением нередко становятся неприятным сюрпризом для представителей Поместных Православных Церквей.

Об этом в своем Телеграм-канале написал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Митрополит Кипрской Православной Церкви Афанасий Лимассольский считает себя обманутым александрийскими епископами. По его словам, они до последнего момента уверяли его в обещании Патриарха Феодора не поминать имени Епифания Думенко за праздничным богослужением 12 ноября.

Патриарх Феодор посещал Лимассольскую митрополию по случаю празднования памяти святителя Иоанна Милостивого, в земную бытность носившего титул «патриарха Александрийского»», - напомнил Владимир Легойда.

Он отметил, что «митрополит Афанасий подтвердил, что признает в качестве канонического митрополита Киевского и всея Украины только Блаженнейшего Онуфрия».

Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ считает, что Поместные Церкви хотят «приучить» к поминовению Епифания.

«Поминовение лидера ПЦУ за богослужением нередко становятся неприятным сюрпризом, который должен, по мнению лоббистов признания Думенко, «приучить» православный мир его чудесному перевоплощению из безвестного помощника главного раскольника Украины в главу Поместной Церкви», - написал Владимир Легойда.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, ПЦУ
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