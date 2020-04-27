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"ЕС" говорит, что Порошенко, Турчинову и Воронченко готовят подозрения, ГБР отрицает

27.04.2020 / 12:50
Командующий Военно-морских сил Украины адмирал Игорь Воронченко, экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и пятый президент Украины Петр Порошенко могут получить подозрения.

В частности - в государственной измене в связи с дачей команды на прохождение украинскими военными через Керченский пролив.

Об этом сообщил депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар в Facebook

Прямая речь: "Госизмену хотят "пришить" адмиралу Воронченко, Александру Турчинову, Петру Порошенко. Вдумайтесь. За проход украинских судов в украинских территориальных водах... "

По словам Сюмар, эти обвинения в государственной измене выгодны Москве и действующей украинской власти. Она в своей заметке указала, что подтверждает информацию, которую ранее опубликовал экс-нардеп Олег Ляшко. Он рассказал, что прокуратура "в ближайшее время собирается обвинить в государственной измене командующего ВМС адмирала Воронченко, экс-секретаря СНБО Турчинова и экс-президента Порошенко".

В то же время и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов в комментарии "Украинской правде" заверил, что указанная информация не соответствует действительности. По его словам, ГБР еще две недели назад имело информацию, что "подобный сценарий хотят использовать для развертывания протестов в Киеве". Он добавил, что такое уголовное производство есть, оно открыто по заявлению Андрея Портнова еще во времена, когда ГБР возглавлял Роман Труба. При этом "подобные процессуальные решения не планируется принимать".

В пресс-службе Офиса генпрокурора на вопрос "Украинской правды" также ответили, что распространенная новость о возможном выдвижении подозрения является "явным фейком". Там признали, что соответствующее производство действительно расследуется ГБР, но "пока никаких процессуальных действий, связанных с сообщением о подозрении, а тем более с обвинением, не происходит".

При этом представители объединения "Морская экспертная платформа" назвали возможное выдвижение подозрения адмиралу Игорю Воронченко "ничем иным, чем политической расправой над ним, а также над его военным и политическим руководством".

Источник

подозрение, Порошенко, Воронченко, ГБР
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