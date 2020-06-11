Порошенко в ГБР вручили подозрение, его адвокат отрицает

Об этом свидетельствует трансляция "Евросолидарности", а также сообщает пресс-служба ГБР

Прямая речь Новикова: "Допрос не состоялся, потому что такого плана осуществлять допрос не было. На самом деле, был план попробовать вручить Петру Порошенко сообщение о подозрении.

Как только мы с коллегами зашли в кабинет следователя, еще до того как должен был начаться допрос, к нам пришел работник Офиса генпрокурора и попытался осуществить сообщение.

Поскольку это не было по закону, не было согласно процедуре, мы отказались от общения с этим человеком и сейчас Петр Порошенко покинул здание ГБР".

В то же время, в ГБР отмечают, что прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.

По словам адвоката Порошенко, подозрение пытались вручить по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Защитник сказал, что обвинения сформулировано так будто бы "Порошенко с целью украсть зарплату Семочко назначил его на должность в обход процедуры".

Новиков отметил, что по закону, подозрение народному депутату должен вручать лично генпрокурор Ирина Венедиктова.

Справка: По закону, письменное уведомление о подозрении нардепу должен осуществлять генпрокурор или его заместитель, возглавляющий антикоррупционную прокуратуру. Однако этот вопрос является спорным и по-разному трактуется украинскими судами. В частности, в законе не указано, обязан генпрокурор лишь подписать подозрение или должен непосредственно его вручить. Украинские суды в разных делах решают этот вопрос по-разному. Например, оправдав мэра Одессы Геннадия Труханова, суд сказал, что не считает его подозрение врученным именно из-за такой же несогласованности, которая касается и мэров.

Допрос Порошенко в ГБР, который был назначен на 11.00 10 июня, должен был касаться дела о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников. Его вызвали в качестве свидетеля.

Напомним: 6 апреля президент Украины Петр Порошенко провел встречи с представителями общественных организаций. По данным УП, Порошенко пообещал, что в ближайшие дни уволит Семочко с должности заместителя руководителя Службы внешней разведки. 14 апреля 2019 стало известно, что Порошенко уволил Семочко.

7 апреля Семочко заметили в Администрации президента.

Ранее журналисты обнародовали результаты собственного расследования о благосостоянии первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а родственники имеют российские паспорта.

По данным СМИ, родственники Семочко постоянно "курсируют" между Киевом и аннексированным Крымом.

В начале декабря контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.

НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".

Позже СБУ открыла уголовное производство по статье "государственная измена".

Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.

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