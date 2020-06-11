Кличко: за сутки в Киеве подтвердилось 57 новых случаев коронавируса

"Один случай за минувшие сутки – летальный. Всего за период пандемии от коронавируса в Киеве умерли 80 человек. На сегодня в столице уже 3580 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил 10 июня городской голова столицы Виталий Кличко.

По его словам, среди заболевших за минувшие сутки четверо – медработники.

Среди заболевших - 30 женщин в возрасте от 26 до 78 лет, 23 мужчины в возрасте от 18 до 72 лет, четверо детей – девочка 15 лет и трое мальчиков, одному из которых меньше месяца, двум остальным 15 и 17 лет.

В больницы госпитализированы 12 больных, остальные на самоизоляции под контролем медиков.

Выздоровели за сутки 60 человек.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки выявлено в Подольском - 18, Деснянском – 10, в Днепровском районах - 9 случаев.

"В больницах столицы с диагнозом коронавирус находятся 223 пациента. Это - наибольшее количество госпитализированных больных за все период пандемии. Из них 9 детей. 56 человек - в тяжелом состоянии, пять - на аппаратах искусственной вентиляции легких", - подчеркнул Кличко.

В больницах также находятся 84 больных с подозрением на коронавирус, в том числе 8 детей, и 408 пациентов с пневмониями.

"Только за минувшие сутки госпитализировали 63 человека с заболеванием пневмонией", - сообщил мэр.

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