Офис Венедиктовой о Порошенко: решается вопрос о содержании под стражей

Об этом сообщили 10 июня в Офисе генерального прокурор

По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УКУ).

По поручению генпрокурора Ирины Венедиктовой, прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили Порошенко о подозрении в помещении Государственного бюро расследований.

Дословно: "Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей".

Справка: Согласно Уголовному процессуальному кодексу, отправляя подозреваемого под стражу, суд обязан определить ему залог в виде альтернативы. Это правило не касается только насильственных преступлений или повлекших гибель человека.

Также залог можно не применять, если подозреваемый ранее уже нарушил меру пресечения.

Таким образом, Порошенко не подпадает под критерии безальтернативного ареста, и в случае взятия его под стражу, суд должен разрешить депутату выйти под залог.

Напомним: 31 июля 2018 года тогдашний президент Петр Порошенко издал указ о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки (СВР), хотя на то время глава СВР Егор Божок уже имел первого заместителя и якобы не готовил представление на Семочко.

Теперь Порошенко подозревают в том, что он сам назначил Семочко первым заместителем главы СВР, а затем склонил главу разведки объявить этот указ.

Сначала Порошенко хотели инкриминировать злоупотребление должностью для сосредоточения власти в одних руках ("прямой умысел на захват государственной власти путем назначения подконтрольных ему лиц в Службу внешней разведки Украины и Высший совет правосудия") и "с целью получения неправомерной выгоды". Дескать, назначение привело к дополнительным расходам на зарплату (в штате СВР не было двух должностей первого заместителя). Однако теперь о финансовой выгоде в подозрении речи нет – только о склонении Божка к незаконному указу.

Сергей Семочко работал в структурах Службы безопасности Украины с момента ее основания, длительное время и в Крыму. После оккупации полуострова переехал в Киев, где возглавил одно из управлений СБУ. Через несколько месяцев после того журналисты опубликовали расследование о том, что родственники Семочко владеют элитными домами под Киевом общей стоимостью около 8 млн долларов и паспортами России.

3 октября 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины по материалам журналистского расследования программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" открыло дело о незаконном обогащении в отношении Семочко.

До того скандала, в январе 2018 года, Семочко подавал иск к СБУ с требованием отменить приказ от 15.12.2017 №1528-ос о дисциплинарном взыскании от 17.11.2017.

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