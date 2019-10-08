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Портнов после ареста Пашинского намерен добиваться ареста Порошенко

08.10.2019 / 16:48
Экс-заместитель главы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявляет о намерениях сформировать уголовную повестку вокруг лидера партии "Евросолидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко с целью лишения его свободы.

Петр Порошенко, надеюсь, Вам понятно сегодняшнее решение суда по Пашинскому. Мы будем продолжать формировать вокруг Вас уголовную повестку и объяснять людям структуру каждого Вашего преступления. Мы будем делать все, чтобы у властей не осталось другого выхода и Вы стали следующим клиентом следственного изолятора", - написал Портнов на своей странице в соцсети Facebook в понедельник, 7 октября.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева в понедельник избрал меру пресечения Пашинскому – содержание под стражей сроком на два месяца (до 4 декабря) без права внесения залога.

4 октября 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Пашинского о подозрении в причинении ранения мужчине в Киевской области. В сообщении ГБР указано, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между бывшим на то время народным депутатом и гражданином, в ходе которого депутат выстрелил мужчине в левую ногу из пистолета марки Glock-19. Вследствие этого потерпевший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.

Источник 

арест, Порошенко, Портнов
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