Суд наложил арест на имущество завода «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал Порошенко

Печерский районный суд Киева по ходатайству Государственного бюро расследований наложил арест на недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который ранее принадлежал пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщил бывший глава Администрации президента Андрей Портнов на своей странице в Facebook.

Это было сделано в рамках расследования о якобы легализации незаконных доходов и неуплаты налогов.

«Арест активов произошёл в рамках начатого по моему заявлению уголовного производства о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов. Главными фигурантами дела являются Порошенко и Тигипко.

Продолжаем комплекс учебно-воспитательных и уголовно-конфискационных мероприятий. Ничего личного, просто вор должен сидеть в тюрьме», – написал Портнов.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года корпоративные инвестфонды «Прайм Эссетс Кэпитал» и «ВИК», владельцами которых являются экс-президент Украины Петр Порошенко и экс-народный депутат Игорь Кононенко, подписали договор о продаже ПАО «Завод «Кузница на Рыбальском» компании «Эвинз лимитед» из группы «ТАС», бенефициаром которых является Сергей Тигипко. Стоимость проданных акций является коммерческой тайной. 23 мая 2019 года директор ГБР Роман Труба заявил, что в бюро изучают заявление экс-заместителя главы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова о совершении Порошенко экономических преступлений, связанных с заводом «Кузница на Рыбальском». 25 июля Порошенко дал показания следователям ГБР в деле о купле-продаже завода "Кузница на Рыбацком".