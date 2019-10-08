Пристайко: разведения войск не будет

Об этом шла речь на брифинге министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Прямая речь: "Сегодня должно было начаться разведение. Действительно об этом договорились в Минске наши переговорные команды. К большому сожалению, вы знаете сами, были обстреляны несколько дней назад Петровское и Золотое".

"А насколько вы помните, то наше решение было о том, что разведение начинается на 7-й день после того, как на конкретном этом участке сохраняется мир и не происходит обстрелов".

Теперь, по словам Пристайко, придется ждать следующих 7 дней, во время которых боевики должны доказать, что они настроены серьезно и готовы к дальнейшим шагам, таким как разведение.

Он пояснил, что разведение предусматривает уход живой силы Вооруженных сил Украины, но фортификационные сооружения останутся. Если же Украина увидит, что боевики не выполняют договоренностей или планируют какие-то агрессивные действия, то наши военные вернутся на свои позиции.

Пристайко добавил, что Украина не рекомендует "играть" с разведением войск, чтобы "занять какие-то позиции или захватить какой-либо город".

Что было раньше: 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

Напомним: 13 сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что президент Владимир Зеленский будет ставить на будущей "Нормандской встрече" вопрос об отводе войск по всей линии соприкосновения.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.

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