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В Запорожье 13 октября верующие УПЦ пройдут крестным ходом с иконой апостола Андрея Первозванного

08.10.2019 / 16:00
В Запорожье 13 октября верующие УПЦ пройдут крестным ходом с иконой апостола Андрея Первозванного
Фото: actual.today Источник: Центр информации УПЦ
В честь праздника в Покровский собор будут привезены мощи священноисповедника Феодосия Мелитопольского

В Запорожье 13 октября, в канун праздника Покрова Божией Матери, состоится крестный ход с иконой святого апостола Андрея Первозванного.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на своей странице в Facebook написал заведующий канцелярией Запорожской епархии протоиерей Геннадий Елин.

Крестный ход с иконой апостола Андрея Первозванного начнется в 15.00 от Андреевского кафедрального собора и пройдет до Покровского архиерейского собора.

Сообщается, что крестный ход пройдет по улицам Моторостроителей, Красной, Железнодорожной, Троицкой и окончится на проспекте Соборном, 37 – возле кафедрального собора.

По окончании хода, в Покровском архиерейском соборе состоится молебен по случаю освобождения города Запорожья от фашистских захватчиков.

Также в честь праздника в Покровский собор будут привезены мощи священноисповедника Феодосия Мелитопольского.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, Запорожье, УПЦ
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