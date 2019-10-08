Войти | Зарегистрироваться
16:39

вторник,
08 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Священник УПЦ заявил, что дело, которое против него возбудила СБУ, было заказом ПЦУ

08.10.2019 / 15:47
Священник УПЦ заявил, что дело, которое против него возбудила СБУ, было заказом ПЦУ
Протоиерей Виктор Земляной / charivne.info Источник: Центр информации УПЦ
Священник рассказал, что по статье 111 УК «Государственная измена» с него обвинения уже сняты и дело закрыто

Руководитель отдела по вопросам межконфессионального регулирования при Ровенской епархии УПЦ протоиерей Виктор Земляной рассказал о предъявленных ему обвинениях.

Как сообщает Центр информации УПЦ, протоиерей Виктор Земляной рассказал об этом в интервью «Першому козацькому».

По словам отца Виктора, против него было открыто дело по статье 111 УК – «Государственная измена», статье 161 – «Разжигание конфликтов на религиозной почве» и статье 300 – «Распространение незаконной литературы».

Священник рассказал, что по статье 111 УК «Государственная измена» с него обвинения уже сняты и дело закрыто.

«После смены власти стало спокойнее, – говорит клирик. – Это говорит о том, что захваты храмов, разжигание межконфессиональной розни были заказными представителями Киевского патриархата – сейчас это ПЦУ. И они это делали вместе со спецслужбами, потому что криминальные дела были заказными, поскольку 111 статью открыли только с одной целью – чтобы 161-ю и 300-ю расследовало СБУ: 161-я и 300-я это не их подчиненность».

Теперь, по его словам, дело передано в полицию, к компетенции которой относятся дела, открытые по статьям 161 и 300.

«Мы делаем выводы, что захваты храмов на Ровенщине и разжигание межконфессиональной розни однозначно делали власти вместе с ПЦУ. Мы надеемся, что сейчас это все успокоится и будет рассматриваться в судах в правовом порядке. И что касается человеческих отношений, мы сможем выровнять всю эту несправедливость, которая происходит в отношении верующих УПЦ», – говорит священник.

Он подчеркнул, что с 2016 года постоянно информировал международные организации о фактах нарушения прав верующих.

«На сегодняшний день есть определенная реакция, мы недавно вернулись из Женевы, там была очередная сессия по правам человека, мы там выступали, представили свой доклад о грубых нарушениях прав верующих УПЦ», – сказал он, и добавил, что постоянно информирует ООН и другие международные правозащитные структуры о ситуации с правами верующих УПЦ в Украине глава Представительства УПЦ при международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

«Международные организации заинтересованы в выяснении ситуации и все фиксируют, видят, работают их следователи. К нам на Ровенщину два раза приезжали следователи ООН, которые изучали данную проблематику, и, насколько я знаю, в заключении их расследований, хотя и еще не обнародованных, зафиксированы эти нарушения – что права именно верующих УПЦ нарушаются, не только на Ровенщине», – заключил клирик.

Источник: Inpress.ua
священник, СБУ, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.