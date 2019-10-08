Полиция отрабатывает четыре версии катастрофы Ан-12 вблизи Львова

Как сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области, на брифинге в понедельник заместитель начальника следственного управления Главного управления Нацполиции области Андрей Кумечко рассказал, что отрабатываются следующие версии: ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, техническая неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

"Это был плановый рейс - самолет следовал из Испании в Турцию через город Львов и перевозил груз поперечных усилителей дверей и крыши к автомобилям "Рено". (…) Сейчас отрабатываются такие версии причин авиакатастрофы - ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, техническая неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия", - сообщил он.

По данным Кумечко, полицейские изъяли бортовой самописец самолета, документацию и направили их на соответствующие исследования. В уголовном производстве также назначен ряд экспертиз, которые дадут возможность окончательно установить причины произошедшего. Кроме того, как только позволит состояние здоровья выживших членов экипажа, их опросят.

Напомним, транспортный Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" 4 октября совершил аварийную посадку на грунт на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Львов", перед тем исчезнув с радаров. На борту находилось восемь человек, из них семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. Самолет осуществлял чартерный грузовой рейс №UKL4050 по маршруту Виго (Испания) - Стамбул (Турция) и должен быть совершить посадку в аэропорту "Львов" на дозаправку.

В результате аварийной посадки самолета погибли пять человек, трое пострадали. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения Львова; среди них – пилоты самолета.

Полиция открыла уголовное производство по факту аварийной посадки самолета возле Львова по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

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