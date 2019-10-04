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Львовский митрополит УПЦ призвал верующих молиться о пострадавших в авиакатастрофе

04.10.2019 / 16:53
Львовский митрополит УПЦ призвал верующих молиться о пострадавших в авиакатастрофе
Авиакатастрофа Источник: Центр информации УПЦ
Владыка Филарет выразил соболезнование семьям погибших

Верующие Украинской Православной Церкви молятся о пострадавших во время вынужденной аварийной посадки самолета Ан-12 в районе села Сокольники под Львовом.

Как сообщает Центр информации УПЦ, митрополит Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров) призвал верующих молиться о выздоровлении пострадавших.

«В этот день Церковь празднует память святителя Димитрия Ростовского, нашего соотечественника - молитвенника за всю паству Украинской Православной Церкви.

Будем молиться Господу, чтобы покровительством Пресвятой Богородицы и молитвами святителя Димитрия Господь исцелил всех пострадавших и всем дарил быстрое выздоровление. Верим, что молитвы Пречистой и святого угодника будут услышаны и даруют Свою всеисцеляющую Благодать», - сказал митрополит.

Владыка Филарет выразил соболезнование семьям погибших.

«Возносим особую молитву о вечном покое душ погибших в этой трагедии. Семьям погибших выражаем свои искренние соболезнования.

В этот печальный день выражаю слова утешения и поддержки от всех верующих и клириков Львовской епархии УПЦ, и от себя лично. Уверяю Вас в своих молитвах и призываю на всех Божие благословение», - заключил митрополит.

Как сообщалось, во Львовской области произошло крушение грузового самолета Ан-12, выполнявшего рейс из испанского Виго - в турецкий Стамбул. Сегодня утром самолет пропал с радаров, находясь в 14 километрах от Международного аэропорта им. Князя Данила, не дотянув полтора километра до посадочной полосы.

На борту Ан-12 находились семь членов экипажа и один пассажир. Из восьми человек выжили только трое, в крайне тяжелом состоянии они были доставлены в 8-ю больницу скорой помощи областного центра.

Источник: Inpress.ua
самолет, авиакатастрофа, Львов, УПЦ, Центр информации УПЦ
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