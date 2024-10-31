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Генштаб: У жовтні Сили оборони України збили понад 70% російських ударних БПЛА

06.11.2024 / 09:10
Сили оборони України збили понад 70% російських ударних БПЛА, випущених російськими окупантами по українській території в жовтні, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"За даними Повітряних сил, у серпні, вересні та жовтні 2024 року, росія застосувала по Україні 4300 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів, що імітують справжні "Шахеди". Завдяки злагодженій бойовій роботі ППО Сил оборони України вдалося збити 3063 ворожих БПЛА, а це — 71%", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, у щоденних звітах Повітряних сил з'явилися маркування "локаційно втрачені" - тобто БПЛА, що зникли з радарів, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ або з інших причин. За період із серпня по жовтень 2024 року таких дронів налічується 1052, що становить 24%.

"Отже, прямі влучання ворожих БпЛА становлять 5%. Також руйнування чи пошкодження можуть бути завдані внаслідок падіння збитих протиповітряною обороною БПЛА", - зазначають у Генштабі.

Зазначається, що жовтень став рекордним із запуску ударних ворожих безпілотників: у серпні було запущено 818 БПЛА, 701 - збито, 91 - локаційно втрачено, у вересні 1410 запущено, 1156 - збито, 201 - локаційно втрачено, у жовтні 2072 запущено, 1206 - збито, 766 - локаційно втрачено.

За аналогічний період із травня по липень 2024 року по території України випущено 1133 ударних БПЛА. Протиповітряна оборона збила - 1055, локаційно втрачено - 10.

Відсоток збитих БПЛА за період травень-липень 2024 року становив близько 94%.

"Отже, відсоток прямих влучань ворожих ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників інших типів, що імітують справжні "Шахеди", у травні-липні та у серпні-жовтні 2024 року, становить 6% і 5% відсотків відповідно", - наголошується в повідомленні.

БПЛА, ЗСУ, ППО
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