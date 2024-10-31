Журналісти отримали проект договору між Україною та рф від 7 березня 2022 року

Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на власні джерела.

Журналісти отримали проєкт договору від українського джерела, знайомого з ходом переговорів. А російське джерело, близьке до переговорів, підтвердило його автентичність. Зазначається, що обидва говорили анонімно.

Проєкт під назвою Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України датований 7 березня 2022 року.

Його передали українській делегації того ж дня під час третього раунду переговорів в Біловезькій пущі в білорусі. Це перший відомий документ, у якому викладено умови Москви щодо мирної угоди після початку повномасштабного вторгнення.

Видання зазначає, якби тоді влада України пішла на ці умови, то країна перетворилася на маріонеткове утворення, з фіктивним нейтральним статусом, з крихітною беззубою армією, без захисту з боку держав НАТО та без шансів відновити контроль над Кримом чи Донбасом. Крім того довелося б визнати “незалежність” Донецької та Луганської областей.

У документі за березень 2022 року — шість сторінок основного договору та чотири сторінки додатків.

18 статей охоплюють різні сфери: параметри нейтралітету України (військові та міжнародні зобов’язання), питання кордонів, гуманітарні питання (мова, релігія, історія), а також зняття санкцій з рф.

Вимоги росії згідно з документом

Україна мала скоротити армію до 50 тис. осіб, включаючи 1,5 тис. офіцерського складу.

Україні пропонували “не розробляти, не виробляти, не купувати та не розміщувати на своїй території ракетні озброєння будь-яких видів базування з дальністю стрілянини понад 250 км”.

росія хотіла, аби Україна визнала “незалежність” “лднр” — причому в межах адміністративних областей України (станом на 24 лютого 2022 року росіяни контролювали лише частину цих областей і не окупували їх повністю і тепер).

кремль вимагав скасування всіх санкцій – як українських, так і міжнародних – та відкликання всіх міжнародних позовів, поданих з 2014 року.

Україна має взяти на себе витрати на відновлення інфраструктури Донбасу, зруйнованої з 2014 року.

рф наполягала, щоб російська мова отримала статус державної та жадала відновлення всіх майнових прав УПЦ мп.

У документі росіяни також вимагали “скасувати й більше не вводити будь-які заборони символіки, що асоціюється у державах із перемогою над нацизмом”, тобто фактично знову легалізувати в Україні радянські та комуністичні символи.

До документа російська сторона додала перелік українських законів, які його автори назвали прикладами “нацифікації та героїзації нацизму”.

”Угода залишила б Україну дуже вразливою, оскільки російські війська залишалися б на місці, а Київ не мав би можливості захищатися чи шукати підтримки безпеки з боку Заходу. Києву довелося б платити за відновлення Донбасу”, — пише Радіо Свобода.

Крім того, документи з наступних етапів переговорів, включно з проєктами договорів від 17 березня та 15 квітня, вказують на те, що у ході переговорів з деяких питань “сторони зблизилися”.

Переговорний процес зупинився наприкінці 2022 року, коли сторони сперечалися щодо основних положень проєкту договору. Водночас армія рф відступила з півночі України, бо не змогла захопити Київ чи змусити Україну капітулювати.