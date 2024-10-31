Журналісти отримали проект договору між Україною та рф від 7 березня 2022 року

Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на власні джерела.
Журналісти отримали проєкт договору від українського джерела, знайомого з ходом переговорів. А російське джерело, близьке до переговорів, підтвердило його автентичність. Зазначається, що обидва говорили анонімно.
Проєкт під назвою Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України датований 7 березня 2022 року.
Його передали українській делегації того ж дня під час третього раунду переговорів в Біловезькій пущі в білорусі. Це перший відомий документ, у якому викладено умови Москви щодо мирної угоди після початку повномасштабного вторгнення.
Видання зазначає, якби тоді влада України пішла на ці умови, то країна перетворилася на маріонеткове утворення, з фіктивним нейтральним статусом, з крихітною беззубою армією, без захисту з боку держав НАТО та без шансів відновити контроль над Кримом чи Донбасом. Крім того довелося б визнати “незалежність” Донецької та Луганської областей.
У документі за березень 2022 року — шість сторінок основного договору та чотири сторінки додатків.
18 статей охоплюють різні сфери: параметри нейтралітету України (військові та міжнародні зобов’язання), питання кордонів, гуманітарні питання (мова, релігія, історія), а також зняття санкцій з рф.
Вимоги росії згідно з документом
- Україна мала скоротити армію до 50 тис. осіб, включаючи 1,5 тис. офіцерського складу.
- Україні пропонували “не розробляти, не виробляти, не купувати та не розміщувати на своїй території ракетні озброєння будь-яких видів базування з дальністю стрілянини понад 250 км”.
- росія хотіла, аби Україна визнала “незалежність” “лднр” — причому в межах адміністративних областей України (станом на 24 лютого 2022 року росіяни контролювали лише частину цих областей і не окупували їх повністю і тепер).
- кремль вимагав скасування всіх санкцій – як українських, так і міжнародних – та відкликання всіх міжнародних позовів, поданих з 2014 року.
- Україна має взяти на себе витрати на відновлення інфраструктури Донбасу, зруйнованої з 2014 року.
- рф наполягала, щоб російська мова отримала статус державної та жадала відновлення всіх майнових прав УПЦ мп.
- У документі росіяни також вимагали “скасувати й більше не вводити будь-які заборони символіки, що асоціюється у державах із перемогою над нацизмом”, тобто фактично знову легалізувати в Україні радянські та комуністичні символи.
До документа російська сторона додала перелік українських законів, які його автори назвали прикладами “нацифікації та героїзації нацизму”.
”Угода залишила б Україну дуже вразливою, оскільки російські війська залишалися б на місці, а Київ не мав би можливості захищатися чи шукати підтримки безпеки з боку Заходу. Києву довелося б платити за відновлення Донбасу”, — пише Радіо Свобода.
Крім того, документи з наступних етапів переговорів, включно з проєктами договорів від 17 березня та 15 квітня, вказують на те, що у ході переговорів з деяких питань “сторони зблизилися”.
Переговорний процес зупинився наприкінці 2022 року, коли сторони сперечалися щодо основних положень проєкту договору. Водночас армія рф відступила з півночі України, бо не змогла захопити Київ чи змусити Україну капітулювати.