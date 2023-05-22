Міноборони Британії: Ракетні удари вглиб території України спрямовані на послаблення ППО

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Зазначається, що часті ракетні удари далекого радіусу дії вглиб території України, ймовірно, в першу чергу спрямовані на послаблення української протиповітряної оборони.

"Удосконалюючи попередні хвилі глибоких ударів, росія почала частіше залучати до операцій неозброєні розвідувальні безпілотні літальні апарати", – йдеться в огляді.

До них відносяться БПЛА російського виробництва SuperCam, які відносно дешеві та мають достатню дальність польоту, щоб пролітати над цілями крилатих ракет.

"росія, найімовірніше, застосувала цю тактику, намагаючись отримати більш своєчасну оцінку бойових втрат і покращити цикл наведення на ціль", – зазначає британська розвідка.

За оцінками розвідувальної спільноти, повільний і неефективний процес цілевказування російських військових був основним недоліком їхніх дій в Україні.

"Однак повільні розвідувальні БПЛА є дуже вразливими для української ППО" – зазначається в огляді.