Ігнат: Західні партнери не передаватимуть Україні винищувачі поштучно

Про це заявив спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Ніхто не буде передавати поштучно ці літаки. Їх передаватимуть підрозділами. Авіаційні підрозділи - це найменше - ескадрилья. А в нашому варіанті - це 12 плюс літаків... Отже, кілька десятків літаків може бути передано Україні на початковому етапі для вирішення поточних завдань", - сказав Ігнат.