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Ігнат: Західні партнери не передаватимуть Україні винищувачі поштучно

22.05.2023 / 09:10
Західні партнери не передаватимуть Україні винищувачі поштучно, спочатку їх можуть направляти підрозділами по 12 бойових літаків.

Про це заявив спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Ніхто не буде передавати поштучно ці літаки. Їх передаватимуть підрозділами. Авіаційні підрозділи - це найменше - ескадрилья. А в нашому варіанті - це 12 плюс літаків... Отже, кілька десятків літаків може бути передано Україні на початковому етапі для вирішення поточних завдань", - сказав Ігнат.

винищувачі, Ігнат
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