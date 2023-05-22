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Зеленський хоче провести саміт з підтримки формули миру

22.05.2023 / 13:20
Президент України Володимир Зеленський вже в липні цього року хоче провести міжнародний саміт з підтримки української формули миру.

Про це повідомляє УНН з посиланням на промову глави держави на робочій сесії саміту «Назустріч мирному, стабільному та процвітаючому світу» за участю країн G7, України та партнерів.

«Від Японії до арабських країн, від Європи до Латинської Америки – ми знаходимо підтримку для формули миру. І ми продовжуємо цю роботу.

Скоро – 500 днів повномасштабної війни, вже в липні це буде. І це символічний проміжок часу, хороший місяць, щоб зібрати саміт формули миру – саміт світової більшості. Саміт усіх, хто поважає чесність і хоче закінчити цю війну. Я запрошую вас приєднатися до спільних зусиль!», - заявив Зеленський.

Він наголосив, о українська формула миру розроблена так, що кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН і щоб кожен у світі міг обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати.

15 листопада 2022 року під час виступу на саміті G20 Зеленський презентував українську формулу миру, до якої входить 10 пунктів. Вона передбачає координацію міжнародних зусиль щодо встановлення ядерної, енергетичної та продовольчої безпеки. Одним із головних положень є виведення російських військ з усієї території України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Зеленський
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