Україна та Японія домовилися про проведення конференції з відбудови

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що лідери обох держав обговорили подальші кроки стосовно допомоги Україні з боку японського уряду, зокрема щодо посилення матеріально-технічних спроможностей українських сил оборони.

Крім домовленості щодо українсько-японської конференції, було також обговорено можливість японських інвестицій у виробництво водню, літієвих акумуляторів, автомобілів, енергетичного обладнання, а також у будівництво шляхопроводів і залізничної інфраструктури.

"Глава держави наголосив, що Україна розраховує на підтримку з боку Японії проведення глобального саміту щодо реалізації української формули миру", – йдеться в повідомленні.

Також Зеленський подякував очільникові уряду Японії за запрошення взяти участь у саміті G7 і відзначив важливість підтримки з боку Японії санкційної політики стосовно Росії.