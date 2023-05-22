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Україна та Японія домовилися про проведення конференції з відбудови

22.05.2023 / 15:23
Під час зустрічі президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішідою сторони домовилися про проведення українсько-японської конференції з відбудови України й залучення до цього процесу приватного бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що лідери обох держав обговорили подальші кроки стосовно допомоги Україні з боку японського уряду, зокрема щодо посилення матеріально-технічних спроможностей українських сил оборони.

Крім домовленості щодо українсько-японської конференції, було також обговорено можливість японських інвестицій у виробництво водню, літієвих акумуляторів, автомобілів, енергетичного обладнання, а також у будівництво шляхопроводів і залізничної інфраструктури.

"Глава держави наголосив, що Україна розраховує на підтримку з боку Японії проведення глобального саміту щодо реалізації української формули миру", – йдеться в повідомленні.

Також Зеленський подякував очільникові уряду Японії за запрошення взяти участь у саміті G7 і відзначив важливість підтримки з боку Японії санкційної політики стосовно Росії.

Зеленський
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