НПУ: Понад 15 тисяч поліцейських безпосередньо виконують бойові завдання

Про це в телеефірі сказав заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас, у Нацполіції, є десь 70-75 тисяч поліцейських-чоловіків, які можуть підпасти під мобілізацію за віковою категорією (25-60 років), з яких понад 15 тисяч безпосередньо вже виконують бойові завдання. І в нас усі поліцейські атестовані, які носять погони, заброньовані. Але вони також виконують бойові завдання», - поінформував заступник голови Нацполіції.

Він зазначив, що наразі в Національній поліції вже створені нові штатні підрозділи, які беруть безпосередню участь у відбитті збройної агресії рф — це якраз йдеться про ті понад 15 тисяч поліцейських, які виконують різні бойові завдання, у тому числі з прикриття держкордону на півночі.

«Ми створили спецпідрозділи для підтримки ДПСУ і Сил оборони, ЗСУ. Також ми зараз виконуємо завдання безпосередньо на одному з найважчих напрямків фронту — це бригада «Лють», разом зі зведеною бригадою «Хижак», разом із новоствореним стрілецьким підрозділом нашого КОРДу. Вони виконують завдання на Торецькому напрямку», - сказав Фацевич.

За його словами, окрім цього, у кожному Головному управлінні Нацполіції в областях були створені стрілецькі батальйони. Деякі з них уже закінчили навчання і злагодження різних спеціалістів між собою.

«Деякі з них були направлені в райони виконання бойових завдань. І деякі закінчують, відповідно, злагодженість», - пояснив представник поліції.

Відповідаючи на питання, заступник голови НПУ висловив думку, що всі, хто може мати зброю в руках і носить форму, мають боронити державу.

«Але є й інші завдання та функції. Серед цих інших питань — питання про безпеку на вулицях. Люди ж теж цього хочуть. Ми хочемо всі дзвонити на 102, щоб приїхав наряд поліції, щоб, якщо скоєно правопорушення, щоб воно було розкрите», - сказав Фацевич.

Він поінформував, що окрім цього, поліції вже були надані додаткові функції під час воєнного стану — це і контроль за дотриманням комендантської години, і охорона об’єктів критичної інфраструктури, і розмінування, і служба на блокпостах, і евакуація громадян із населених пунктів тощо.

«І це дуже велика кількість поліцейських. І воєнні злочини, вчинені рф, у першу чергу документують наші слідчі і наші підрозділи кримінальної поліції. Загальну роботу поліцейських ми також маємо виконувати», - заявив заступник голови НПУ.