Войти | Зарегистрироваться
15:59

вторник,
12 ноября
Онлайн
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Reuters: У війні між росією та Україною найближчі 4-5 місяців можуть стати ключовими

12.11.2024 / 13:19
Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США підвищує ймовірність переговорів про завершення війни між росією та Україною, а найближчі 4-5 місяців можуть стати ключовими.

Про це пише видання Reuters з посиланням на неназваного українського чиновника, передає УНН.

"Ця зима є критичним моментом... Я сподіваюся, що війна наближається до кінця. Прямо зараз ми визначимо позиції обох сторін у переговорах, початкові позиції", - сказав український чиновник виданню.

За його словами, наступні чотири-п’ять місяців будуть ключовими, адже Дональд Трамп, який запевняв, що завершить війну, повертається в Білий дім.

Офіційні особи чекають, кого Трамп обере на свої головні посади в сфері безпеки та оборони, щоб дізнатися, як він формуватиме політику в Україні.

Водночас чиновник заявив, що після перемоги Трампа менш імовірно йтиметься про запрошення України в НАТО, і визнав, що існує ризик того, що Трамп скоротить допомогу.

"Я сподіваюся, що адміністрація Байдена спробує уникнути цього ризику, прискоривши швидкість допомоги", - сказав чиновник.

Трамп, Reuters
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
12 ноября
11 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.