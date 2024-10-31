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Бербок: Зараз перехідний період, на який путін завжди чекав після результатів виборів у США

12.11.2024 / 11:14
російський диктатор володимир путін може скористатися перехідним періодом у США. Тому країнам Європи потрібно вже зараз посилити допомогу Україні.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

"У нас немає часу чекати весни, зараз перехідний період, на який путін завжди чекав після результатів виборів у США", - підкреслила чиновниця.

За її словами, все, що Європа може запропонувати для підтримки України, "має бути мобілізовано зараз". Зокрема, йдеться про посилення української протиповітряної оборони на тлі значного посилення російських атак дронів.

"Війна вийшла на новий рівень... тепер це тотальна повітряна війна", - вважає Бербок.

Вона висловила сподівання, що Німеччина зможе збільшити свої витрати у бюджеті для допомоги Україні, щоб "принаймні покрити основні потреби української оборони, особливо щодо захисту від безпілотників".

Бербок, Німеччина
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