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ISW: У вересні-жовтні 2024 року армія рф втратила більше солдатів, ніж американці за майже 20 років операцій в Іраку та Афганістані

11.11.2024 / 18:30
У вересні-жовтні 2024 року армія рф втратила на 20 тис. більше солдатів, ніж американські сили за майже 20 років операцій в Іраку та Афганістані.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

За останні два місяці російські війська втратили орієнтовно 80 110 солдатів.

Ця цифра, наголошують аналітики ISW, на близько 20 тис. перевищує майже 20-річні втрати військ США під час операцій в Іраку та Афганістані.

Не менш приголомшливими є й втрати техніки у вересні-жовтні, додають в Інституті вивчення війни.

Так, у росіян стало менше на 197 танків, 661 бронетранспортер і 65 артсистем калібру понад 100 мм.

Такою ціною, продовжують американські експерти, росіяни змогли захопити чи відвоювати 1 517 кв. км площі на території України та в Курській області рф, що менше, ніж третина штату Делавер у США.

Такі результати російських окупантів, продовжують в ISW, не є свідченням значного оперативного прогресу, адже у вересні-жовтні, попри захоплення Вугледара та Селидового, армія рф здебільшого просувалася відкритими полями та невеликими поселеннями.

За прогнозом американських аналітиків, росіяни можуть окупувати ще більше території, якщо українські військові не зупинять наступальні операції загарбників.

Водночас, наголошують експерти, росіяни не зможуть нескінченно підтримувати такі показники втрат, особливо за настільки обмежених результатів.

Навіть вимушена мобілізація, з якою зволікає президент рф володимир путін, переконані аналітики, не поліпшить для окупантів ситуації, адже очільник кремля наразі ще й намагається вирішити ситуацію з браком кадрів у російській промисловості.

ISW
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