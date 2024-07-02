Reuters: Трамп здобув значну перевагу над Байденом у боротьбі за Білий дім після дебатів

Пише УНН з посиланням на Reuters.

Як зазначає Reuters, Трамп здобув значну перевагу над президентом Джо Байденом у боротьбі за Білий дім після дебатів між двома кандидатами 27 червня.

Після цих дебатів дохідність десятирічних казначейських облігацій США сягнула тритижневого максимуму, збільшившись майже на 4,5%. За словами деяких аналітиків, це свідчить про зростання очікувань ринку на перемогу Трампа.

"Те, що вірно щодо Дональда Трампа, його програма, значною мірою сприяє інфляції. Навіть якщо умови будуть сприятливими у сфері фіксованого доходу... довгий кінець кривої прибутковості в США, на наш погляд, менш сприятливий через політичну нагороду за ризик у США", - сказав головний інвестиційний директор Edmond de Rothschild Asset Management Бенджамін Мелман.

Трамп заявив про намір ввести високі мита на імпорт іноземних товарів, зокрема, підвищивши мита до 60% на товари з Китаю, що потрапляють до США. Це може призвести до зростання цін для американських споживачів та спровокувати інфляцію. Окрім того, Трамп планує ініціювати наймасштабнішу в історії США депортацію, спрямовану переважно на злочинців, але яка також торкнеться мільйонів інших осіб, яких планується відправити назад на батьківщину.

"Коли шанси на обрання Трампа раптово зросли, ціноутворення ризику з боку ринків було негайним", - сказав на прес-конференції Жак Орельєн Марсіро, співголова відділу акцій Edmond de Rothschild.

Останнім часом Edmond de Rothschild став обережніше ставитися до європейських активів, поки політична ситуація у Франції не стане більш стабільною. Їхні позиції на ринку облігацій охоплюють стратегії carry trade, які отримують прибуток від різниці в ставках між вартістю активів, а також корпоративні та фінансові гібридні боргові зобов'язання, які мають характеристики як акцій, так і облігацій.