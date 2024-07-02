Войти | Зарегистрироваться
23:59

пятница,
05 июля
Онлайн
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Країна
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
Країна
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Reuters: Трамп здобув значну перевагу над Байденом у боротьбі за Білий дім після дебатів

05.07.2024 / 13:19
Політика Дональда Трампа у сфері податків та імміграції може спричинити напругу на американському ринку праці та в економіці загалом.

Пише УНН з посиланням на Reuters.

Як зазначає Reuters, Трамп здобув значну перевагу над президентом Джо Байденом у боротьбі за Білий дім після дебатів між двома кандидатами 27 червня.

Після цих дебатів дохідність десятирічних казначейських облігацій США сягнула тритижневого максимуму, збільшившись майже на 4,5%. За словами деяких аналітиків, це свідчить про зростання очікувань ринку на перемогу Трампа.

"Те, що вірно щодо Дональда Трампа, його програма, значною мірою сприяє інфляції. Навіть якщо умови будуть сприятливими у сфері фіксованого доходу... довгий кінець кривої прибутковості в США, на наш погляд, менш сприятливий через політичну нагороду за ризик у США", - сказав головний інвестиційний директор Edmond de Rothschild Asset Management Бенджамін Мелман.

Трамп заявив про намір ввести високі мита на імпорт іноземних товарів, зокрема, підвищивши мита до 60% на товари з Китаю, що потрапляють до США. Це може призвести до зростання цін для американських споживачів та спровокувати інфляцію. Окрім того, Трамп планує ініціювати наймасштабнішу в історії США депортацію, спрямовану переважно на злочинців, але яка також торкнеться мільйонів інших осіб, яких планується відправити назад на батьківщину.

"Коли шанси на обрання Трампа раптово зросли, ціноутворення ризику з боку ринків було негайним", - сказав на прес-конференції Жак Орельєн Марсіро, співголова відділу акцій Edmond de Rothschild.

Останнім часом Edmond de Rothschild став обережніше ставитися до європейських активів, поки політична ситуація у Франції не стане більш стабільною. Їхні позиції на ринку облігацій охоплюють стратегії carry trade, які отримують прибуток від різниці в ставках між вартістю активів, а також корпоративні та фінансові гібридні боргові зобов'язання, які мають характеристики як акцій, так і облігацій.

Трамп, Reuters
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
5 июля
4 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.