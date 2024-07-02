росія призупинила участь делегації рф у ПА ОБСЄ

"сенатори рф та депутати державної думи вважають обґрунтованим та закономірним призупинити участь делегації рф у ПА ОБСЄ, а також виплату внесків рф до бюджету ПА ОБСЄ", - поінформували у заяві.

Окрім того, у заяві зазначено, що на період призупинення участі, будь-які дії та зміни до правил процедури ПА ОБСЄ, які мають на меті "завдати шкоди російській делегації", вважатимуться "юридично нікчемними".

Однак, представники рф все ж зауважили про готовність повернутися до роботи ПА ОБСЄ за умови перегляду її керівництвом і низкою держав-членів, як вони назвали, "русофобських та дискримінаційних підходів" до розв’язання проблем європейської безпеки.

Нагадаємо, ще у лютому глава ерждуми рф в'ячеслав володін заявив, що росія призупинть свою участь у Парламентській асамблеї (ПАД) ОБСЄ.

У липні 2023 року Парламентська асамблея ОБСЄ визнала росію державою спонсором-тероризму, аргументувавши, що кремль безпосередньо спонсорував пвк вагнер, використовуючи її у військових діях та підривних операціях з метою "досягнення явних та прихованих зовнішньополітичних цілей". пвк вагнер визнали терористичною організацією.

У червні 2024 року Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі ухвалила резолюцію з визнанням дій росії геноцидом українського народу і необхідністю деколонізації рф.