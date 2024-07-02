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Стубб: Якби лідер КНР наголосив, що час розпочати мирні переговори, росія була б змушена це зробити

04.07.2024 / 12:16
Китай міг би припинити війну в Україні, якби захотів. Це могло б спрацювати, тому що країна-агресорка росія дуже залежить від Пекіну.

Про це сказав президент Фінляндії Александер Стубб в інтерв'ю Bloomberg.

За словами глави держави, якби лідер КНР Сі Цзіньпін наголосив: "Час розпочати мирні переговори", росія була б змушена це зробити.

"росія зараз дуже залежить від Китаю. Один телефонний дзвінок від президента Сі Цзіньпіна вирішив би цю кризу... У них не було б іншого вибору", – вважає Стубб.

Фінський президент висловив переконання, що Пекін виграє від припинення "агресивної та колоніальної війни" москви в Україні.

"Він повинен захищати міжнародні правила, які пов'язані з територіальною цілісністю і суверенітетом. Це було б правильно. І це також продемонструвало б лідерство Китаю", – зазначив Стубб.

Стубб
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