Їх спонукають вступати на службу до російської армії в обмін на громадянство, повідомило 2 липня Міністерство оборони Великої Британії. Це потрібно, щоб не брати до армії людей, які мають більшу політичну активність.

"Очільник слідчого комітету росії олександр бастрикін, виступаючи на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі 27 червня, заявив, що російська влада виявила 30 тис. мігрантів, які нещодавно стали російськими громадянами і не перебувають на військовому обліку", - звітує британська розвідка.

бастрикін додав, що 10 тис. із них уже відправили до України.

"Ці мігранти ритимуть окопи та виконуватимуть інші обов'язки у тилових районах", - сказав він.

російські незалежні ЗМІ раніше повідомляли, що силовики проводять кампанію юридичного переслідування щодо мігрантів. Особливо з Центральної Азії. Їх намагаються змусити вступити на службу до російської армії в обмін на громадянство або, щоб уникнути арешту за надуманими звинуваченнями, зазначає розвідка Великої Британії.

"Імовірно, це ще один винахідливий спосіб стимулювати набір в армію рф, одночасно намагаючись обмежити вплив на ті частини російського населення, які мають більшу політичну активність", - йдеться у повідомленні.