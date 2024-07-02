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Нічого не очікуюємо від цієї зустрічі: пєсков прокоментував візит Орбана в Україну

03.07.2024 / 14:21
У кремлі заявили, що нічого не очікують від поїздки прем'єра Угорщини Віктора Орбана до Києва.

Про це сказав прессекретар лідера рф дмитрій пєсков у вівторок, його цитує російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

За його словами, Будапешт не контактував із москвою перед візитом прем'єра Угорщини до Києва. При цьому він запевнив, що у кремлі нічого не очікують від цього візиту.

"Зрозуміло, що Угорщина, яка стала головувати в цьому періоді в ЄС, зрозуміло, повинна виконувати свої функції. Тому в цьому випадку, я думаю, тут будуть превалювати обов'язки в розрізі брюссельських інтересів, а не в розрізі національних інтересів", – сказав пєсков.

При цьому пєсков зазначив, що Орбан "добре відомий як політик, який досить жорстко вміє відстоювати інтереси своєї країни".

росія
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