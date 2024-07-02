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МО Британії: рф відправляє на війну проти України тисячі мігрантів з Центральної Азії
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Нічого не очікуюємо від цієї зустрічі: пєсков прокоментував візит Орбана в Україну
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RLI: Нещодавній візит російських військових кораблів на Кубу вказує на послідовну схему провокативних маневрів
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Бербок закликала до захисту європейського мирного порядку та посилення підтримки України
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Reuters: росіяни начебто захопили неушкоджену систему ATACMS
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15:23
Зниження доходів компаній рф минулого року пов'язане із зовнішніми санкціями, - ЗМІ
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Світовий банк: Через економічне зростання у 2023 році Україна увійшла до категорії країн з доходами вищими за середні
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16:25
Новий Регіональний директор Світового банку працюватиме в Києві та керуватиме програмами в Україні та Молдові
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15:23
The Economist: Або Україна домовитися про реструктуризацію боргу або оголосить дефолт
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Reuters: США нададуть Україні боєприпаси для ППО та 155-мм гармат
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