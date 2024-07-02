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RLI: Нещодавній візит російських військових кораблів на Кубу вказує на послідовну схему провокативних маневрів

03.07.2024 / 12:16
Посилення співпраці країни-агресорки росії та Північної Кореї покликане змусити США розосередити увагу та ресурси на двох різних фронтах: в Україні та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це йдеться в публікації американського Інституту Роберта Лансінга (RLI).

У RLI наголошують, що нещодавній візит російських військових кораблів, зокрема й атомних підводних човнів, на Кубу вказує на послідовну схему провокативних маневрів, спрямованих на перевірку рішучості та здатності США протистояти численним загрозам одночасно.

У цьому контексті оборонна угода, яку напередодні уклали росія та Північна Корея, спрямована на ще більше розосередження ресурсів США.

Водночас для Пхеньяна оборонна угода слугує стримувальним фактором щодо Сеула та його союзників.

Альянс рф та КНДР також ускладнює ситуацію на Корейському півострові, потенційно викликаючи нестабільність у регіоні.

RLI
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