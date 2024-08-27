RLI: Через сильний тиск з боку росії лукашенко готується до передачі влади

Про це йдеться в публікації на сайті RLI.

За словами аналітиків, останнім часом з’являється все більше ознак того, що лукашенко готується до зміни влади в Білорусі.

Аналітики RLI вважають, що лукашенко прагне до контрольованої та самоврядної передачі влади з гарантіями його недоторканності. На це вказують його нещодавні заяви, небажання приєднуватися до вторгнення в Україну та миротворчі ініціативи.

"Ми вважаємо, що існує велика ймовірність того, що лукашенком рухає страх втратити владу або через дії росії, або через перспективу бути втягнутим у війну, що призведе до значних втрат для країни", — йдеться в публікації.

Аналітики RLI також припускають, що лукашенко може почати підготовку до передачі влади у зв’язку з проблемами зі здоров’ям.

Водночас вони вважають, що тиск з боку москви є визначальним фактором у цьому процесі.

Аналітики RLI припустили, що вже найближчими місяцями лукашенко може спробувати почати діалог із низкою західних країн із метою нормалізації відносин і отримання схвалення потенційного наступника.

У RLI зазначають, що лукашенко, попри агресивні заяви, нібито виступає проти війни з Україною, оскільки розуміє, що поразка Києва призведе до посилення інтеграції Білорусі в єдину державу з росією.

"Це призведе до його усунення від влади та посилення лояльних кремлю сил безпеки <...> Для лукашенка закінчення війни в Україні на умовах росії — небажаний результат, оскільки це може призвести <...> до м’якої анексії, яка відсуне лукашенка на другий план", — вважають аналітики RLI.