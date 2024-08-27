Кірбі: США зосереджені на зміцнені української протиповітряної оборони

Про це на онлайн-брифінгу в понеділок, 26 серпня, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кірбі, останній російський обстріл – це "класичний хід у стратегії владіміра путіна".

"Вони (росіяни. – Ред.) ціляться в енергетичну інфраструктуру, особливо з огляду на те, що скоро похолодає, і люди потребуватимуть тепла", – пояснив він, нагадавши, що подібні атаки відбувались і раніше.

Представник Білого дому додав, що США зосереджені над подальшим зміцненням української протиповітряної оборони.

"Ми зосереджені на пошуку перехоплювачів і систем не лише від США, а й від союзників та партнерів", – сказав Кірбі, нагадавши про оголошене на саміті НАТО постачання п’яти систем ППО Patriot.

Також він сказав, що США спільно з Україною працюють над зміцненням її енергетичної інфраструктури.

"Йдеться не лише про захист певних локацій, хоча це і є великою частиною цього процесу. Треба гарантувати, що в них (України. – Ред.) є запас міцності, резерв, ланцюги постачання, аби їхня енергетична інфраструктура продовжувала роботу, навіть якщо вона зазнає атак", – пояснив він.