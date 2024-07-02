Бербок закликала до захисту європейського мирного порядку та посилення підтримки України

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

Виступаючи в Берліні на конференції, присвяченій Стратегії національної безпеки, вона виступила проти підходу, в якому допомогу Україні від агресії рф вважають благодійним жестом.

"Дратують дискусії, в яких підтримку України розглядають як благодійний жест, а не як те, чим вона є насправді – інвестицією в нашу власну національну безпеку, захист миру й свободи", – зазначила Бербок.

Очільниця зовнішньополітичного відомства ФРН також зауважила, що "не може бути більшого національного інтересу, ніж це".

"Ми будемо захищати нашу Європу – кожен квадратний сантиметр нашої Європи – і нашу свободу", – запевнила глава МЗС Німеччини.