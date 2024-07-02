Reuters: росіяни начебто захопили неушкоджену систему ATACMS

Про це повідомляє УНН.

На опублікованих росЗМІ відеозаписах відображено експерта зі зброї з закритим обличчям, який аналізує предмет, який, за його твердженнями, є системою наведення з ракети ATACMS, ймовірно, знищеної російськими силами. Агентство Reuters не змогло підтвердити достовірність показаного обладнання.

Експерт демонструє маркування на задній панелі GPS-системи наведення, зазначаючи, що вона була виготовлена для американської армії в Алабамі. Він зауважує, що захоплене обладнання дозволить росії дослідити управління ракетами в польоті. російський полковник у відставці віктор литовкін повідомив, що москва планує виявити потенційні вразливості цих технологій та використовувати ці дані для посилення своїх засобів перехоплення ракет ATACMS.

"Ми можемо переналаштувати наші зенітно-ракетні комплекси, які повинні збивати її (ракету), і ми можемо переналаштувати та точно налаштувати наші системи радіоелектронної боротьби проти цієї ракети", - сказав литовкін.