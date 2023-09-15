Сенатори закликали Байдена передати Україні ракети ATACMS

"Ми пишемо з проханням негайно відправити в Україну армійські тактичні ракетні комплекси MGM-140 (ATACMS). Додаткова затримка лише ще більше підірве інтереси національної безпеки США і розширить цей конфлікт", - сказано у листі до Байдена сенаторів Роджера Уікера, Тома Коттона, Коллінс і Ліндсі Грем.

У листі наголошується, що надання ATACMS дозволить Україні завдавати ударів по ключових російських об'єктах логістики та зв'язку, а також по місцях запуску крилатих ракет та безпілотників на території окупованої Росією України.

"Зокрема слід негайно відправити варіант ATACMS з унітарною боєголовкою великої дальності. Нещодавній український удар по військово-морському порту Севастополя з використанням британської зброї великої дальності Storm Shadow продемонстрував бойову ефективність такої зброї", - йдеться в тексті.

При цьому додається, що надання ракет Україні максимально підвищить ймовірність успіху її нинішнього контрнаступу та подальших операцій. ATACMS також може підвищити здатність України знищувати російські оборонні формування.