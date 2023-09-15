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"єдина росія" погрожує війною усім пострадянським країнам

16.09.2023 / 13:15
Депутат державної думи рф від правлячої партії "єдина росія" євген федоров заявив, що країну можуть очікувати війни з усіма республіками, які раніше входили до складу СРСР, оскільки росія має намір їх анексувати.

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на коментар російського політика пропагандистському каналу "путін у Телеграм".

Потенційну окупацію всіх пострадянських республік федоров назвав "поверненням до складу рф", а такі загарбницькі плани москви - не "хотєлками, а заходами щодо забезпечення миру".

У цьому контексті депутат держдуми рф почав розмірковувати про протидію інших країн подібним агресивним амбіціям з боку кремля, включаючи збройну боротьбу держав за свій суверенітет та територіальну цілісність.

"Усі колишні республіки рано чи пізно конфліктуватимуть або воюватимуть із росією - це питання теорії. Деякі з них будуть не зараз - білорусь. Грузія вже воювала, Україна. Це стосується в повному обсязі й Вірменії", - заявив російський політик.

Також він озвучив думку, що для уникнення війни нібито існує лише один спосіб - це "приєднання" цих держав до рф "дипломатичним шляхом".

Висловлювання пролунало на тлі обміну претензіями між Вірменією та росією.

єдина росія
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