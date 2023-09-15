путін наказав своїм пропагандистам якомога менше висвітлювати нову хвилю мобілізації в рф

російські ЗМІ "наполегливо попросили" не публікувати навіть офіційні спростування чуток про мобілізацію. Про це пише Meduza з посиланням на джерела в пропагандистських виданнях та у кремлі.

За словами джерела з неназваного провладного таблоїда, коментарі про мобілізацію у рф набирають велику кількість переглядів і багато людей дізнаються про так звані "фейки" саме з них.

"А як у нас вважається ‒ якщо влада щось спростовує, значить, точно буде", ‒ сказав співрозмовник видання.

Натомість у кремлі запропонували пропагандистам робити наголос на публікаціях про набір контрактників, який нібито йде "дуже успішно".

Близьке до адміністрації російського диктатора джерело пояснило таку рекомендацію тим, що сама згадка про мобілізацію "дуже тривожить суспільство".

"Простіше про цю тему якомога менше говорити, тригерів менше", ‒ сказав співрозмовник.

Він також додав, що така "тривожність" кремлю особливо не потрібна напередодні так званих "президентських виборів" в рф 2024 року. Адже "вона впливає на настрої людей, у частини з них вона може перерости в протестні настрої".

"Такі голосуватимуть проти путіна або не підуть на вибори", ‒ сказало джерело.