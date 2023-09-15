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Буданов: росія вже отримує боєприпаси від КНДР

15.09.2023 / 16:25
Зустріч північнокорейського диктатора Кім Чен Ина з російським колегою володимиром путіним не була чимось неочікуваним для української розвідки. Як і не стали несподіванкою заяви, про можливе постачання КНДР зброї до рф. У ГУР впевнені, що росія вже отримує боєприпаси від свого союзника.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у інтерв’ю виданню NV.

Він запевняє, що рф з кінця липня отримує від Північної Кореї снаряди 122 мм та 152 мм, ракети до РСЗВ "Град", боєприпаси до радянських гармат та певну кількість танкових снарядів.

"Коли кажуть, що зараз путін відпише чи підпише  — це все фальш, бо ще півтора місяця тому все було узгоджено і почалося відвантаження [снарядів] з Північної Кореї", — розповів Кирило Буданов.

Він додав, що КНДР здатна виготовляти снаряди у значних обсягах, оскільки на відміну від росії тоталітарний режим у Пхеньяні зберіг військові об’єкти для серійного виробництва озброєнь.

Згідно інформації, якою володіє ГУР,  російський військово-промисловий комплекс здатний задовольнити потреби своєї армії у снарядах лише на 3-7%, тому поставки озброєнь з Північної Кореї можуть трохи покращити ситуацію. За словами Буданова, кремль прагне отримати від Північної Пореї кілька мільйонів боєприпасів.

"Це таке замовлення. А скільки корейці зможуть передати швидко — питання", — підсумував Кирило Буданов.

Попри те, що росії важлива підтримка КНДР, лідер країни-агресора рф володимир путін боїться, що зміцнення відносин із Північною Кореєю можуть поставити під загрозу існуючі схеми ухилення росії від санкцій, а також спричинити нові економічні обмеження Заходу.

Буданов
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