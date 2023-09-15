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На ГА ООН Боррель і Гутерреш обговорюватимуть відновлення "зернової угоди"

18.09.2023 / 09:10
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначає, що події в Україні загрожують глобальній продовольчій безпеці, і ЄС обговорить з генсеком ООН перспективу відновлення "зернової угоди".

"Це зачіпає всі країни, але особливо найслабші та найбідніші. У серпні 2022 року ООН відіграла вирішальну роль у пом'якшенні цих страждань за допомогою чорноморської зернової ініціативи. Однак у липні росія вирішила відмовитися від цієї угоди", - написав Боррель у своєму блозі, зважаючи на тиждень високого рівня Генеральної асамблеї ООН, який відкривається в Нью-Йорку.

"Ми обговоримо з генеральним секретарем ООН Гутеррешем шляхи і засоби її (угоди - ІФ-У) відродження. Цілі сталого розвитку - в центрі уваги ГА ООН", - повідомив високий представник ЄС із закордонних справ.

Боррель, Гутерреш
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