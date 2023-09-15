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Салліван обговорив російсько-українську війну з Ван Ї

18.09.2023 / 10:12
Радник з національної безпеки США Джейк Салліван обговорив російсько-українську війну з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї в ході зустрічі на Мальті 16-17 вересня.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі Білого дому.

«Сторони обговорили ключові питання двосторонніх відносин США та Китаю, питання глобальної та регіональної безпеки, війну росії проти України та проблеми у Тайванській протоці», - йдеться у комюніке.

Зазначається, що Сполучені Штати відзначили важливість миру та стабільності в районі Тайванської протоки.

«Обидві сторони зобов’язалися підтримувати цей стратегічний канал зв’язку і продовжувати додаткову взаємодію та консультації на високому рівні в ключових сферах між Сполученими Штатами та Китайською Народною Республікою в найближчі місяці» - додали у Білому домі.

Салліван, Ван Ї
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