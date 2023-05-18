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Фуміо Кісіда: Країни G7 і далі посилюватимуть санкції проти росії

19.05.2023 / 09:10
Країни G7 і далі вестимуть політику посилення санкційного режиму щодо рф і підтримки України, заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда напередодні початку саміту "Групи семи" в Хіросімі.

"Я планую закликати росію вивести всі війська і техніку з України - негайно і без умов, і підтверджу, що G7 і надалі посилюватиме санкції проти росії й надаватиме потужну підтримку Україні", - йдеться у статті прем'єра для видання The Globe and Mail.

На його переконання, ситуація навколо України є не європейською, а глобальною проблемою, і що односторонні зміни статус-кво силою є неприйнятними.

Також, за словами прем'єра, на порядку денному саміту буде ситуація в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема довкола Китаю та КНДР, економічна стабільність і безпека, ядерне роззброєння та підтримання режиму нерозповсюдження ядерної зброї, продовольча й енергетична безпека, кліматичні зміни та світова охорона здоров'я.

У середу радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що боротьба з обходом москвою антиросійських санкцій стане однією з тем обговорень на саміті G7 у Хіросімі. "США підготують санкційний пакет, заснований на позиціях G7", - додав Салліван.

Саміт G7 відбудеться 19-21 травня в Хіросімі.

Салліван, Кісіда
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