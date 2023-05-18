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Герус: Розглядається кілька варіантів підвищення цін на електроенергію

18.05.2023 / 17:28
В Україні очікується підвищення цін на електроенергію для населення. Наразі розглядається кілька варіантів. Після підвищення тарифу, ймовірно, залишиться попередня градація – той, хто споживає менше, як і раніше, платитиме за нижчим тарифом.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Всі варіанти зміни тарифів, які зараз обговорюємо, помірні: багаторазового подорожчання електрики для громадян не буде", – зазначив він.

Проте остаточний варіант цін на світло ще не визначений.

Зокрема, розглядаються такі варіанти:

– підвищення цін до 2,4 грн та 2,8 грн за кВт/год (замість нинішніх 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год на місяць та 1,68 грн/кВт-год – при перевищенні цього ліміту);

– підвищення цін до 2 та 2,4 грн за кВт-год відповідно.

Також, за словами Геруса, уряд продовжить надавати субсидії окремим категоріям людей.

"Говорячи про необхідність перегляду тарифів, ми розуміємо, що, по-перше, для людей, котрі потребують допомоги, повинна й надалі працювати система субсидій", – наголосив він.

За його словами, ця система має бути легкою, простою та доступною.

"Скажімо, з використанням електронних засобів, смартфонів, щоб не було складних бюрократичних перепон в оформленні такої підтримки від держави. І якщо зміна тарифів буде, то, переконаний, люди з низькими доходами її практично не відчують. У тому числі, й за рахунок субсидій, і завдяки заходам з енергоефективності", – зазначив він.

Герус
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