Войти | Зарегистрироваться
16:04

вторник,
18 июня
Онлайн
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Жизнь
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Казус Зеленского: как Конституционный суд решает судьбу досрочных выборов
Страна
Казус Зеленского: как Конституционный суд решает судьбу досрочных выборов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Представитель Зеленского в Кабмине: Конституция требует изменения для создания независимых регуляторов

18.06.2019 / 15:50
Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявляет о необходимости внесения изменений в Конституцию для создания независимых регуляторов.

 

"Это должно урегулироваться принятием нового закона о НКРЭКУ, где будут предусмотрены немного другие процедуры назначения, а также, по нашему мнению, должны быть внесены изменения в Конституцию для того, чтобы в ней было предусмотрено существование разных регуляторов, не только энергетических, а также некоторых антикоррупционных органов", - сказал Герус на брифинге в Киеве в пятницу.

По его мнению, это позволит избежать подобных ситуаций в будущем.

В то же время, Герус допустил, что после переформатирования НКРЭКУ в ней могут остаться работать некоторые действующие члены, но будут назначены и новые.

На уточняющий вопрос, касается ли решение Конституционного суда только НКРЭКУ или также Нацкомиссии по ценным бумагам и Нацфинуслуг, Герус констатировал, что решение касается лишь Нацкомиссии в сфере энергетики.

Напомним, Конституционный суд Украины, признавший неконституционными ряд положений закона "О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" (НКРЭКУ), постановил, что они утратят силу с 31 декабря 2019 года.

Источник 

регулятор, НКРЭКУ, Герус
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.