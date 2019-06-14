ЕК: полагаем, что к 2020г будет решение по транзиту газа из РФ в ЕС через Украину, план "Б" не нужен

В результате европейские потребители смогут продолжать получать российский газ, заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам переговоров с министром энергетики РФ Александром Новаком.

Как заявил Новак, "мы обсуждали этот процесс подробно, какие могут быть варианты с 1 января 2020 года по заключению нового контракта на транзит через Украину".

"Наши коллеги говорят о необходимости внедрения европейского законодательства. Но мы знаем, что на сегодня Украина пока еще не готова с точки зрения изменения в действующее законодательство, чтобы обеспечить заключение контракта на условиях, которые используются в Европе", - сказал российский министр.

"На самом деле, самый простой вариант - это продлить действующий контракт, если будут предложены приемлемые, экономические конкурентные тарифы, если будут урегулированы отношения, которые мы сегодня имеем - разбирательства в арбитражных судах", - подчеркнул он.

"Но мы знаем, что на сегодня никаких нет предложений со стороны украинских коллег. Мы связываем это с тем, что сейчас идет смена - будут выборы законодательных органов, только потом будет выбрано правительство. Мы рассчитываем на конструктивный подход со стороны украинских коллег, и со своей стороны при его наличии наши коммерческая компания "Газпром" готова такие переговоры проводить - и по поставкам газа на Украину, и по транзиту", - сказал Новак.

"Всегда есть при желании сторон возможность договориться и решить все вопросы по контрактным обязательствам. Безусловно, мы исходим из того, что европейские потребители будут получать газ надежно в соответствии с контрактами", - подчеркнул российский министр.

Новак напомнил, что по мнению России, Стокгольмским арбитражом были приняты дискриминационные решения - по контракту на транзит газа были учтены обязательства "транспортируй или плати", а по контракту на поставку газа - "бери или плати" - не учтены. "Газпром" подал апелляцию в Шведский суд.

"Назначена дата рассмотрения апелляции, но она, конечно, выходит за рамки 1 января 2020 года, поэтому "Газпром" предложил украинским партнерам подписать мировое соглашение, которое бы позволило создать условия для более конструктивных взаимоотношений в рамках последующих контрактов с 1 января 2020 года и на поставку газа, и на транзит газа. Для этого есть вся юридическая база. Мы считаем, что это один из важнейших пунктов дальнейшего конструктивного взаимодействия с нашими украинскими партнерами", - резюмировал Новак.

В свою очередь Шефчович заявил: "Мы тоже полагаем, что плана "Б" нам не будет нужно, потому что последние четыре года у нас всегда были какие-то вопросы, и мы всегда находили хорошие конструктивные решения".

"И мы сегодня смогли договориться, что спланируем наши трехсторонние переговоры на сентябрь. Я уверен, что если нам удастся продолжить этот конструктивный подход, нам удастся найти решение на все эти вопросы так, чтобы не было никаких вопросов ни в ноябре, ни в декабре, и что будет найдено решение для поставок газа через Украину в Европейский Союз", - резюмировал он.

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