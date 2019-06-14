Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ на 4,1 млрд грн

До нового рекордного уровня 48,65 млрд грн, сообщил Нацбанк Украины в четверг, 13 июня.

Согласно его информации, почти весь приток вложений нерезидентов – 3,82 млрд грн – вновь пришелся на гривневые бумаги, объем которых в их собственности достиг 47,97 млрд грн.

Как ранее сообщила министр финансов Оксана Маркарова, при дебютном размещении во вторник 6-летних ОВГЗ на 3,42 млрд грн под 15,85% годовых, свыше половины их приобрели нерезиденты.

В целом на аукционах ОВГЗ во вторник Минфину удалось привлечь 6,59 млрд грн, из которых еще 1,38 млрд грн принесло размещение 2-летних бумаг, 0,75 млрд грн – годичных и по 0,46 млрд грн – 3-мес. и 6-мес. ОВГЗ.

Успех аукционов Минфин также объяснил присоединением в конце мая к сети международного депозитария ценных бумаг Clearstream, что открыло больше возможностей для привлечения глобальных инвесторов в ОВГЗ в национальной валюте с одновременным удлинением сроков их обращения.

Объем долларовых ОВГЗ в портфеле нерезидентов, по данным НБУ, впервые за последнее время также вырос и достиг 0,68 млрд грн, увеличившись после аукционов, на которых Минфин привлек лишь $4,4 млн, на 0,3 млрд грн, что означает покупку их также и на вторичном рынке.

Как сообщалось, в первые две недели после первого тура президентских выборов нерезиденты увеличили свои вложения в ОВГЗ на 4,94 млрд грн, а за неделю до второго тура и сразу после него – еще на 11,38 млрд грн, однако затем объемы притока их средств существенно снизились и в последние две недели составляли до 1 млрд грн.

Основными владельцами ОВГЗ по-прежнему остаются банки и Нацбанк – соответственно 357,78 млрд грн и 337,09 млрд грн, чьи портфели этих бумаг с начала текущего года сократились соответственно на 16,66 млрд грн и 11,01 млрд грн, или 4,4% и 3,2%.

В целом объем ОВГЗ в обращении на 13 июня 2019 составлял 777,6 млрд грн по номиналу, что на 21,9 млрд грн, или на 2,9%, больше, чем на начало года.

Как сообщалось, к началу августа 2017 года объем ОВГЗ в собственности нерезидентов упал до 3 млн грн с 6,46 млрд грн на начало года. К началу 2018 года нерезиденты снова владели украинскими внутренними гособлигациями на 5,2 млрд грн, а спустя три месяца увеличили их портфель до локального максимума - 14,36 млрд грн, после чего к концу 2018 года он вновь сократился до 6,35 млрд грн.

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