НБУ подал жалобу на судей в деле ПриватБанка

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, жалобы поданы на судей Окружного административного суда г. Киева Игоря Качура, Владимира Келеберду, Виталия Амельохина и судью Печерского районного суда города Киева Вячеслава Пидпалого.

НБУ обращает внимание, что между открытием Окружным админсудом города Киева судебного производства по иску Игоря Коломойского (14 июня 2017 года) и принятием решения (18 апреля 2019 года) прошло 22 месяца. Таким образом судьями были нарушены сроки рассмотрения административного дела.

Кроме того, во время рассмотрения иска судьи Окружного административного суда г. Киева не придерживались принципов равенства всех участников процесса, поскольку ими было рассмотрено увеличение исковых требований без принятия этих требований к рассмотрению.

Относительно действий судьи Печерского райсуда. Киева Национальный банк отмечает следующее: после принятия 20 апреля соответствующего решения судья Пидпалый до сих пор не составил полный текст решения по делу. К тому же, по мнению НБУ, в действиях судьи усматривается существенное нарушение норм процессуального права, что привело к нарушению правил юрисдикции, поскольку спор относительно договоров поручительства, сторонами которого являются юридические лица, подлежит рассмотрению по правилам хозяйственного судопроизводства, а не гражданского.

"Учитывая указанные обстоятельства Национальный банк просит Высший совет правосудия привлечь указанных судей к дисциплинарной ответственности", - наголошуэться в сообщении.

Напомним, 18 апреля Окружной админсуд м. Киева по иску Игоря Коломойского принял решение о признании незаконным и отмене решения о выводе неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием государства.

Кроме того, 20 апреля судья Печерского райсуда города Киева Вячеслав Пидпалый разорвал договор личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "ПриватБанка".

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