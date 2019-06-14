Ахметов проиграл суд Коломойскому на 1,3 миллиарда

Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает Finbalance.

Отмечается, что согласно судебным материалам, в сентябре 2017 года общее собрание акционеров ОАО "ЮГОК" приняли решение о выплате дивидендов на 16,16 млрд грн (10,16 грн в расчете на одну простую акцию).

Сообщается, что в установленный законом срок дивиденды не были выплачены ряду акционеров компании, а именно: Мелчет Инвест Лимитед (Багамы), Дакстон Холдингз Лимитед (Кипр), Лакрино Инвестментс Лимитед (Кипр), Милнербей С.А. (Британские Виргинские острова), Бриммилтон Лимитед (Британские Виргинские острова), Ренальдо Инвестментс Лимитед (Кипр).

В мае-2018 указанные акционеры ОАО "ЮГОК" на основании договоров факторинга отступили соответствующие права требования для ООО "Спирит Финанс" в размере 1,17 млрд грн.

Однако ОАО "ЮГОК" денежные обязательства перед ООО "Спирит Финанс" также не выполнило.

В рамках указанного судебного спора ОАО "ЮГОК" подавало встречный иск с требованием признать мнимыми (фактически агентскими) упомянутые договоры факторинга. Однако суд отказался удовлетворить эти требования ОАО "ЮГОК".

По данным госреестра, конечным бенефициаром ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат" является Ринат Ахметов.

Учредителем ООО "Спирит Финанс" указано ООО "Спирит Солюшнс", учредителями которого в свою очередь есть ряд физлиц. Среди них - Артем Замша, который с 2013 является директором обанкротившейся компании "Аэросвит" и назначался главой наблюдательного совета Стахановского завода ферросплавов (эти структуры связывали с "приватовцами").

Как сообщалось, упомянутая выше кипрская компания Ренальдо Инвестментс Лимитед, которая фигурирует в числе акционеров ПАО "ЮГОК, связана с Игорем Коломойским.

Напомним, в начале мая Коломойский публично анонсировал "деолигархизацию" для Ахметова.

Вместе с тем, в июне близкая к Ахметову партия "Оппозиционный блок" объявила, что будет участвовать в досрочных парламентских выборах совместно с рядом партий, в том числе "Возрождение" и "Доверяй делам", которые близки к Коломойскому.

С начала года состояние Ахметова выросло на 830 млн долларов и на 1 февраля составляло 6,04 млрд долларов.

Осенью-2018 Ахметов также занял первую строчку в рейтинге 100 самых богатых украинцев.

Коломойский, который в конце 2016 года потерял свой самый большой публичный актив - Приватбанк, благодаря своему ферросплавному бизнесу смог восстановить позиции.

Источник