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Украина может запустить новую программу с МВФ в конце года

14.06.2019 / 09:01
Украина может запустить новую программу с МВФ в конце года
Украина работает над подготовкой к возможному запуску в конце 2019 года новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) на 3-4 года.

Об этом сообщил замглавы Администрации президента (АП) Алексей Гончарук в интервью "НВ. Бизнес".

"Мы сейчас действительно начали думать над новой программой с МВФ на 3−4 года, чтобы можно было запустить ее в конце года, если для этого появятся необходимые условия", – сказал он.

"В ней мы попробуем заложить структурные реформы, которые за эти годы выведут страну на качественно иной уровень", - добавил замглавы АП.

Гончарук отметил, что для новой программы есть хорошие стартовые условия: в течение последних 14 кварталов экономика растет стабильно, хотя и не стремительно, наблюдается приемлемый уровень инфляции и рост резервов, а также улучшение показателей в рейтинге Doing Business.

По словам замглавы администрации президента, обязательства Украины в рамках программы с Фондом должны быть выполнены, чтобы оправдать доверие со стороны не только МВФ, но и всех системных инвесторов.

"Чтобы Украина была прогнозируемой для партнеров страной, которая сотрудничает с международными институтами, которой доверяют, … необходимо выполнять взятые на себя обязательства, а не разрабатывать экзотические сценарии", - сказал Гончарук.

По его мнению, условия хорошо подготовленной программы МВФ можно использовать для того, чтобы осуществить экономический прорыв и стать "Восточноевропейским тигром".

"Но для этого нам надо летом и осенью очень хорошо поработать для сохранения финансовой стабильности. У нас отличная команда, конструктивный рабочий контакт с Национальным банком Украины и Министерством финансов. Поэтому все необходимое у нас для этого есть", – отметил замглавы АП.

Он подчеркнул, что сейчас нужно быть очень осторожными с любыми предпринятыми шагами, которые могут привести к нестабильности, непониманию со стороны международных партнеров, или привести к потере поступлений в государственный бюджет.

Комментируя возможную замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал, против чего возражает МВФ, Гончарук заявил, что это часть предвыборной программы президента, поэтому позиция Администрации — работать на скорейшее его внедрение.

"Для меня это лишь вопрос времени введения и отдельных деталей. Ввести его с начала 2020 года уже почти невозможно, но это не значит, что этот вопрос нужно откладывать в долгий ящик", – сказал замглавы АП.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Миссия МВФ работала в Украине в мае, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил, что миссия готова вернуться в Киев после проведения парламентских выборов и формирования нового правительства. В то же время эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил Рон ван Роден.

Источник

МВФ, сотрудчество с МВФ
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