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Гройсман подверг критике работу набсовета "Нафтогаза Украины"

13.06.2019 / 14:57
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман раскритиковал работу наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", указав на отсутствие в ней системности.

В ходе обсуждения на заседании правительства в среду, 12 июня, работы набсовета "Укрзализныци" (УЗ, Киев), он привел ее в качестве примера для набсоветов других государственных компаний, чья работа, по мнению главы Кабмина, сильно отличается.

"Мы тут (на примере УЗ – ИФ) видим абсолютно профессиональный подход, незаполитизированный, прагматичный. Этого не скажешь относительно наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" – полтора года работает, а той системности, которая должна быть, нет", – сказал Гройсман.

Как сообщалось, в состав наблюдательного совета НАК входят Клер Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США), Людо Ван дер Хейден (Ludo Van der Heyden, профессор бизнес-школы INSEAD во Франции), Владимир Демчишин, Сергей Попик, Константин Марьевич (также входит в НС "Магистральные газопроводы Украины" и "Укрзализныця").

Источник

Нафтогаз, Гройсман
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