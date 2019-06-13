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Кризис в Молдове: Польша, Великобритания, Германия и Франция выступили с заявлением
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Россия нанесла авиаудары по населенным пунктам Сирии: есть убитые и раненые
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Ставленник Назарбаева выиграл выборы в Казахстане
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В Иране ответили на новые санкции США
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Трамп убежден, что демократы не добьются его импичмента
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Гройсман подверг критике работу набсовета "Нафтогаза Украины"
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Кабмин изменил условия ПСО на рынке электроэнергии
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НБУ устал ждать спецзакон и создал подразделение для защиты потребителей финуслуг
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Президентский законопроект по рынку э/э предусматривает перенос запуска новой модели на год
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Украина планирует выпуск евробондов
- 14:57
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Главные ошибки, которые совершают худеющие23.04.2019 / 09:40Последние новости рубрики
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"Пусть все завидуют!" Потап рассказал, почему долго прятал роман с Каменских
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Сказочно красива: Кейт Миддлтон вышла в свет в воздушном платье Alexander McQueen
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