Кабмин изменил условия ПСО на рынке электроэнергии

Об этом на заседании правительства сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

На заседании правительства Герус отметил, что согласно новой редакции 90% электроэнергии "Энергоатома" будет продаваться по фиксированной цене гарантированному покупателю.

В то же время он подверг критике решение правительства. "У нас есть две крупнейшие компании (очевидно, имеются в виду ДТЭК и Энергоатом, - ред.), в условиях отсутствия импорта они хоть какую-то конкуренцию обеспечивали бы. Но если на одну из них накладываются обязательства 90% продавать по фиксированной цене, то по сути это либерализованный рынок для другой компании, у которой нет конкуренции", - сказал он.

Ранне сообщалось, что в Кабмине готовят изменения в нормы ПСО. Предлагалось повысить норму продажи по ПСО для "Энергоатома" с 60% до 90%, а для "Укрэнерго" отменить совсем.

Напомним, Кабинет министров на заседании 5 июня возложил специальные обязательства (ПСО) по поставке электроэнергии населению с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго". Согласно постановлению, "Энергоатом" будет продавать на электронных аукционах для целей выполнения ПСО не более 60% своей электроэнергии, а "Укргидроэнерго" - не более 20%.

Отметим, президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает отложить запуск рынка электроэнергии на один год - до 1 июля 2020 года.

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