НБУ устал ждать спецзакон и создал подразделение для защиты потребителей финуслуг

Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий на открытии Форума по финансовой инклюзии в Киеве в среду, 12 июня.

"Национальный банк берет на себя ответственность за защиту прав потребителей финансовых услуг и создает специальное подразделение, которое будет заниматься этими вопросами", – заявил он.

Смолий отметил, что в Нацбанке очень надеялись, что в Украине заработает реальная система защиты, закрепленная на законодательном уровне, однако парламент решил иначе.

"Однако это не повод оставлять людей один на один с их проблемами с банками и небанковскими финучреждениями", – подчеркнул глава центробанка.

По его словам, прежде всего, это позволит урегулировать систему раскрытия информации о финансовых продуктах и услугах.

Смолий также сообщил, что центробанк разработал стратегию финансовой грамотности.

"Национальный банк взял на себя лидерство и разработал видение будущей стратегии финансовой грамотности... Наша цель - подготовить молодежь жить в реальном мире, полном вызовов и быстрых изменений", - сказал он.

Как сообщается в пресс-релизе НБУ на его сайте со ссылкой на заместителя председателя НБУ Романа Борисенко, для усиления доверия и повышения финансовой инклюзии НБУ устанавливает новые стандарты защиты прав потребителей финуслуг. "Мы начинаем внедрять новое регулирование. Три основных шага для его реализации: разрабатываем новое регулирование взаимоотношений клиент - провайдер финуслуг; создаем в НБУ отдельное подразделение, которому будет заниматься именно обращениями граждан, а также запускаем Call-center и единый центр приема граждан, чтобы они могли оперативно получать ответы на свои вопросы ", - сказал он.

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